В Петрозаводске судимый гражданин отобрал у женщины мобильник

Полицейские задержали его по горячим следам.

Днем 17 сентября в полицию Петрозаводска поступило сообщение от жительницы города о грабеже, сообщили в МВД Карелии. Молодая женщина пояснила, что приехала в один из домов в центре города проведать пожилого родственника. В тот момент, когда она приблизилась к подъезду, кто-то подошел сзади, выхватил сумку, висевшую у нее на плече, и скрылся.

Женщина пыталась остановить злоумышленника окриком о том, что в сумке нет ничего ценного. Тогда незнакомец вернулся, бегло осмотрел содержимое похищенного аксессуара, решил, что интерес представляет мобильный телефон, забрал его, а сумку отдал. На этот раз он скрылся окончательно.

Полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. У него был обнаружен похищенный телефон.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ранее судимый за аналогичные преступления 28-летний гражданин совсем недавно освободился из мест лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об его аресте.

У оперативных сотрудников есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к другим преступлениям на территории города.