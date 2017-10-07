В Петрозаводске таксист ограбил иностранного туриста

В столице Карелии водитель автомобиля, подвозивший иностранного туриста, избил пассажира и забрал у него телефон и деньги.

Как рассказали в МВД Карелии, накануне ранним утром в петрозаводский отдел полиции №1 поступило сообщение от 36-летнего иностранца, который приехал в столицу республики несколько дней назад и стал жертвой грабежа. Как выяснилось, около пяти утра он поймал такси и попросил отвезти по указанному адресу. Водитель машины нанес несколько ударов пассажиру, забрал у него мобильный телефон и все наличные деньги – более 80 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, также недавно приехавший в Карелию, который ранее уже имел проблемы с законом. У него было изъято все похищенное.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.