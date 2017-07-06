В Петрозаводске теперь есть Аллея Надежды и сквер Трикотажной фабрики

Новые парки, скверы и аллеи появились в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Действующий "Перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей на территории Петрозаводского городского округа" дополнен новыми названиями. Соответствующее постановление подписала глава города Ирина Мирошник.

Так, сквер между рекой Неглинкой и студенческим переулком получил название Владимирка. От улицы Ключевой до улицы Кемской вдоль улицы Петрова пролегает Аллея Надежды. Между Онежским озером и участком улицы Федосовой от дома №48 до дома №50 расположился Былинный сквер.

Сквер в районе дома №47 по улице Ригачина получил наименование Сквер Трикотажной фабрики. В районе прилегания Полигонного проезда к Стрелковому проезду находится Хвойный парк, а от проспекта Карла Маркса до улицы Свердлова вдоль улицы Кирова проходит Аллея Памяти.