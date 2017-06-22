07:05, 22 Июня 2017
В Петрозаводске тепла в четверг не будет
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В четверг, 22 июня, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в районах республики возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный.
Температура воздуха днем +10, +15 градусов по Цельсию.
В Петрозаводске днем небольшой дождь.
Температура днем +12, +14 градусов.
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