В Петрозаводске тепла в четверг не будет

В четверг, 22 июня, в Карелии сохранится облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в районах республики возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха днем +10, +15 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске днем небольшой дождь.

Температура днем +12, +14 градусов.