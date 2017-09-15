11:15, 15 Сентября 2017
В Петрозаводске умер известный педагог Александр Селин
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В столице Карелии умер известный педагог, сотрудник молодежного центра "Смена" Александр Селин.
"Друзья, у нас печальная новость, наш Селин Александр Сергеевич скончался. Он был замечательным, чутким другом, демократичным наставником и просто настоящим человеком, который многое сделал для города, для людей. Спасибо ему за все, за весь свет, который он дарил людям", - сообщается в паблике молодежного центра "Смена".
Ранее в Петрозаводске проходил сбор крови для Александра Селина.
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