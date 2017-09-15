В Петрозаводске умер известный педагог Александр Селин

В столице Карелии умер известный педагог, сотрудник молодежного центра "Смена" Александр Селин.

"Друзья, у нас печальная новость, наш Селин Александр Сергеевич скончался. Он был замечательным, чутким другом, демократичным наставником и просто настоящим человеком, который многое сделал для города, для людей. Спасибо ему за все, за весь свет, который он дарил людям", - сообщается в паблике молодежного центра "Смена".

Ранее в Петрозаводске проходил сбор крови для Александра Селина.