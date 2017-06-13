В Петрозаводске уничтожили покрывшиеся ржавчиной хризантемы

На 175 итальянских хризантемах была обнаружена опасная белая ржавчина, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В результате мероприятий, проведенных специалистами управления Россельхознадзора по Республике Карелия, в партии срезанных хризантемы происхождения Италия, прибывших в Карелию из Санкт-Петербурга в количестве 175 штук, обнаружено опасное карантинное заболевание – белая ржавчина хризантем.

Кроме того, в 105 срезах цветов хризантем обнаружен не менее опасный карантинный объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Экспертиза, проведенная Карельским филиалом ФГБУ "ВНИИКР" подтвердила наличие опасных карантинных объектов.

В целях недопущения заноса и возможного распространения карантинных объектов зараженная продукция была запрещена для реализации в розничной сети и уничтожена путем сжигания по решению владельца партии.

Для справки: белая ржавчина хризантем и западный цветочный (калифорнийский) трипс входят в перечень вредителей, которые имеют карантинное значение.

Белой ржавчиной поражаются в основном листья, реже – стебли. Заболевание проявляется в виде небольших бледно-желтых пятен как на верхней, так и на нижней стороне листа. Со временем пятна увеличиваются и становятся ярко-желтыми. Больные листья часто закручиваются книзу. Сильно пораженные листья, как правило, преждевременно отмирают, и растения выглядят, как обожженные, в конечном итоге погибают.

Гриб поражает только хризантему и не может выжить вне закрытого грунта. Возбудитель может сохраняться в почве и заражать насаждение, созданное на старом месте. Зараженные заболеванием растения немедленно уничтожают, т. к. инфекция сразу распространяется на соседние растения.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс – вредитель множества цветочных, декоративных, плодово-ягодных и овощных культур закрытого грунта. Повреждаются главным образом листья. На верхней стороне листа появляются светлые точки, в результате чего верхняя сторона листа становится серовато-коричневой с серебристым блеском. При массовом поражении вся поверхность листа становится белесой и обесцвеченной, затем листья буреют и опадают. Основной вред трипсы наносят цветкам, которые покрываются пятнами и деформируются.

Поселяясь на растении, трипсы проводят на нем весь свой жизненный цикл и высасывают из него все соки, поэтому семена не могут полноценно развиваться.

Трипс опасен не только тем, что наносит повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай, он также способен переносить множество опасных заболеваний.