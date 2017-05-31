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11:51, 31 Мая 2017

В Петрозаводске управляющую компанию наказали за ненадлежащую борьбу с крысами

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Грызуны обитают и в подвале дома, и на контейнерной площадке.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 и 6.4 КоАП РФ к административной ответственности привлечена управляющая организация ООО "Гарантия-Плюс".

Было установлено, что ООО "Гарантия-Плюс" при управлении многоквартирным домом по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кутузова, 9 не обеспечило выполнение профилактических мероприятий по защите от грызунов и неэффективно провело дератизацию прилегающей территории к жилому дому. Не были предоставлены сведения об обследования объекта и контроле эффективности истребительных мероприятий, наличии грызунов, нор грызунов вокруг контейнерной площадки. Проверяющие констатировали, что контейнерная площадка заселена грызунами.

Также выяснилось, что не были герметизированы места прохода коммуникаций через стены – имеются отверстия на лестничных площадках, в стенах, между лестницами, дверями. В подвалах стоит вода присутствует стойкий запах канализации, подвальные помещения 3 и 4 этажа подъездов не освещены.

Своими действиями ООО «Гарантия-Плюс» совершило административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 6.3 и 6.4 КоАП РФ.

Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15000 рублей по статье 6.3 и таком же размере – по статье 6.4. Таки образом, управляющую компанию наказали за ненадлежащую борьбу с грызунами и в доме, и на придомовой территории.

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