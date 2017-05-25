Умер экс-глава службы радиовещания ГТРК "Карелии"

В Петрозаводске утром 25 мая ушёл из жизни Евгений Михайлович Орлов.

"Сегодня утром ушёл из жизни Евгений Михайлович Орлов, Заслуженный журналист Республики Карелия, бессменный автор и ведущий передач карельского радио, корреспондент, редактор и в последние годы руководитель Службы радиовещания ГТРК "Карелия". Редакция "Радио России – Карелия" приносит глубокие соболезнования родным Евгения Михайловича. Подробности прощания будут известны позже", - сообщается в паблике "Радио России – Карелия".