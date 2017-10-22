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Новости. Общество
11:22, 22 Октября 2017

В Петрозаводске уже штрафуют за отсутствие знака "Шипы"

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В ГИБДД Петрозаводска напомнили, что сразу после смены резины на колесах на зимнюю, необходимо установить на машине букву "Ш".

Напомним, что 4 апреля 2017 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения.

Новые пункты Правил запрещают эксплуатацию транспортных средств без знака "Шипы".

За управление транспортным средством без соответствующего опознавательного знака предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

В связи с тем, что изменения вступили в силу весной, когда водители переходили с зимних шин на летнюю резину, то в ГИБДД специально массовых рейдов не проводили и водителей не штрафовали, ограничиваясь лишь предупреждением.

Но в Карелию с 19 октября пришли заморозки, а вечером 21 октября на территории республики выпал первый снег. В связи с этим в ГИБДД Петрозаводска напомнили, что теперь предупреждением нарушители не отделаются.

"Как только резину переоденете, так сразу надо вешать знак "Шипы" – иначе вас ждет штраф", - сообщили в Госавтоинспекции города.

Отмечается, что знак "Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) – должен быть установлен сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.

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Комментарии

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кир
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Пора для язычников отменить все пдд и не отнимать деньги у неразумного населения, их и так мало.
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