В Петрозаводске в День пожилого человека отметят День ходьбы

Жителей столицы Карелии 1 октября приглашают на Всероссийский День ходьбы.

Всероссийский День ходьбы в России пройдет 30 сентября – 1 октября. Центральной площадкой праздника в Петрозаводске станет малое футбольное поле городского стадиона "Юность", сообщили в администрации города.

Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может любой человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий.

В столице Карелии День ходьбы пройдет 1 октября. В 11 часов на малом футбольном поле городского стадиона "Юность" состоится официальное открытие праздника. В 11.15 будет дан общий старт участников Дня ходьбы на дистанции 3 км. Маршрут будет проложен по парковой зоне центральной части Петрозаводска.

Обогнув футбольное поле, участники проследуют по велосипедной дорожке вдоль берега реки Лососинка. Пройдя под Советским мостом, по "горбатым" мостикам Зарецкого парка, окажутся на правой стороне реки, и, минуя недавно открытые детские игровые площадки, дойдут до улицы Луначарского. По пешеходной части моста Марка Пименова вернутся на левый берег Лососинки. Затем маршрут пройдёт мимо пушки Александровского завода по территории Комсомольского сквера до площади Кирова. Обогнув одноимённый сквер в центре площади, участники по аллее городов-побратимов отправятся обратно к стадиону "Юность".

Всем участникам, прошедшим регистрацию и завершившим дистанцию, на финише будут вручены памятные дипломы главного организатора - Олимпийского комитета России.

Зарегистрироваться онлайн можно уже сейчас и до 28 сентября на всероссийском сайте "Олимпийская страна".

С 25 по 28 сентября на стадионе "Юность" (пр. К.Маркса, 4А) всем желающим помогут подать заявку. Время работы: 10.00 -17.00, перерыв 13.00-14.00.

По всем вопросам проведения Дня ходьбы в Петрозаводске можно обращаться по адресу: стадион "Юность" (пр. К. Маркса, 4А), тел.: (814-2) 77-99-60.