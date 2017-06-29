09:01, 29 Июня 2017
В Петрозаводске в ДТП пострадала новорожденная девочка
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Ребенок 2017 года рождения получил в ДТП черепно-мозговую травму, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводска.
В минувшую среду 28 июня в 20.50 на пр.Карельском 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford, отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet.
В результате пострадала пассажирка автомобиля Chevrolet - ребенок 2017 г.р., которая находилась в дорожном удерживающем устройстве "Люлька", на заднем пассажирском сидении и была пристегнута при помощи ремня безопасности.
Диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в ДРБ.
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