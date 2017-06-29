В Петрозаводске в ДТП пострадала новорожденная девочка

Ребенок 2017 года рождения получил в ДТП черепно-мозговую травму, сообщили в городской дежурной службе Петрозаводска.

В минувшую среду 28 июня в 20.50 на пр.Карельском 26-летний водитель, управляя автомобилем Ford, отвлекся от управления и совершил столкновение с автомобилем Chevrolet.

В результате пострадала пассажирка автомобиля Chevrolet - ребенок 2017 г.р., которая находилась в дорожном удерживающем устройстве "Люлька", на заднем пассажирском сидении и была пристегнута при помощи ремня безопасности.

Диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Госпитализирована в ДРБ.