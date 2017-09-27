Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
16:18, 27 Сентября 2017

В Петрозаводске вложат 95 млн рублей в ремонт 80 дворов

По теме

Парфенчиков перечислил 100 тысяч на строительство часовни в память о погибших на Сямозере детях
27.09.17 16:31
ФОТО: Наплавную переправу в Соломенное откроют в четверг
27.09.17 15:53
Совершенно дикая история произошла в одном из подъездов дома в Петрозаводске
27.09.17 15:30
Все новости
Загрузка...

В карельской столице ремонт дворовых территорий проходит в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Одним из основных направлений проекта является вовлечение граждан в проведение работ по улучшению облика дворов. Собственники принимают как финансовое, так и трудовое участие, сообщают в мэрии города.

В 2017 году создание комфортной среды во дворах Петрозаводска проходит в два этапа.

На первый этап предусмотрено выделение 40,3 млн рублей из федерального бюджета. Долевое участие граждан составляет 5,3 млн рублей.

На проведение работ второго этапа мэрия города получила кредит из бюджета республики.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Парфенчиков перечислил 100 тысяч на строительство часовни в память о погибших на Сямозере детях
27.09.17 16:31
ФОТО: Наплавную переправу в Соломенное откроют в четверг
27.09.17 15:53
Совершенно дикая история произошла в одном из подъездов дома в Петрозаводске
27.09.17 15:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:40
Обществоведение
"Было страшно и больно" 8
В Петрозаводске 23-летняя экс-сотрудница ООО "ЭнергоКонтроль" Анастасия Литвинова заявила, что ее избил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД Карелии Андрей Балакшин.
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
"Смалодушничал" 9
22.09.2017 12:50
В ногу со временем
22.09.2017 10:46
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:16
Личное мнение
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
Это не фантастика, а то, что можно назвать перспективой уже недалекого будущего. Хотя, понятия "будущее" и "не далеко" у каждого разные.
SKODA OCTAVIA. Вспомогательные системы для водителя: новый эталон в классе
25.09.2017 11:40
В поисках лучшего
25.09.2017 10:10
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Главы Карелии Артура Парфенчикова в Петрозаводске
25.09.2017 15:04
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (5)
Оно
Про любовь. Только для взрослых
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»