16:18, 27 Сентября 2017
В Петрозаводске вложат 95 млн рублей в ремонт 80 дворов
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В карельской столице ремонт дворовых территорий проходит в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
Одним из основных направлений проекта является вовлечение граждан в проведение работ по улучшению облика дворов. Собственники принимают как финансовое, так и трудовое участие, сообщают в мэрии города.
В 2017 году создание комфортной среды во дворах Петрозаводска проходит в два этапа.
На первый этап предусмотрено выделение 40,3 млн рублей из федерального бюджета. Долевое участие граждан составляет 5,3 млн рублей.
На проведение работ второго этапа мэрия города получила кредит из бюджета республики.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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