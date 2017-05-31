В Петрозаводске внучка раздала долги, а дед остался без денег

Полиция предупреждает, что накопления нужно прятать лучше.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию обратился 75-летний пенсионер, который сообщил, что у него из квартиры пропали сбережения. Пенсионер хранил часть накоплений в шкатулке, а часть в посуде. В общей сложности у него пропало 100 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к дедушке с визитом недавно приходила 30-летняя внучка с сожителем и детьми. Она не часто навещала родственника, а в этот раз предложила помощь в уборке квартиры. Как установили полицейские, именно она нашла деньги в двух разных местах и похитила их.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Несудимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные деньги нигде не работающая женщина потратила, раздав долги.

Полиция Карелии напоминает, что сберегать накопления в доме, квартире, комнате необходимо с особой тщательностью и даже изобретательностью. Преступники зачастую знают традиционные места хранения денег, особенно используемые старшим поколением.