В Петрозаводске водитель во время управления маршрутным автобусом смотрел видео и отправлял сообщения

Завершается первый этап региональной оперативно-профилактической операции "Автобус".

Для предотвращения происшествий с общественным транспортом дорожные инспекторы совместно с представителями УГАДН, миграционной службы, налоговых органов, судебных приставов и местной администрации проводят рейды по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

За 4 месяца 2017 года в Петрозаводске зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием автобусов, в результате которых три человека получили травмы; все ДТП произошли по вине водителей автобусов.

В ходе очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции вели скрытое наблюдение за водителем автобуса: сотрудник ГИБДД в гражданской одежде стал рядовым пассажиром маршрутного автобуса, следовавшего на улицу Кемскую от остановки "Университет". За 30 минут поездки нарушений оказалось немало: в первые минуты движения инспектор обратил внимание на ремень безопасности водителя - он не был пристегнут, а просто накинут на плечо, доставляя тем самым водителю неудобства: его ежеминутно приходилось поправлять. В процессе движения водитель неоднократно просматривал на электронном устройстве, установленном на торпеде, видеозаписи, при этом успевал отправлять СМС-сообщения по телефону. При небольшом пассажиропотоке во время проведения наблюдения водитель неоднократно начинал движение от остановочного комплекса с открытыми дверьми. На конечной остановке инспекторы ДПС в соответствии с действующим законодательством привлекли водителя автобуса к административной ответственности.

Проведение подобных мероприятий будет продолжено. Специалисты Госавтоинспекции Петрозаводска уверены, что скрытое патрулирование поможет дисциплинировать водителей маршрутного транспорта.