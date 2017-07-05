В Петрозаводске вор угнал из автомастерской чужой автомобиль и продал его за 4 тысячи рублей

Сотрудники полиции Петрозаводска установили подозреваемого в краже автомобиля, который оказался в пункте утилизации, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска поступило сообщение о краже ВАЗ-21099. Житель Прионежья сдал свой транспорт в ремонт. Сотрудники мастерской оставили автомобиль на неохраняемой парковке. Утром оказалось, что машина пропала.

Записи камер видеонаблюдения позволили установить, как незнакомец выталкивает автомобиль со стоянки, затем цепляет к другому транспорту и скрывается. ВАЗ был обнаружен в пункте утилизации.

Сотрудники уголовного розыска установили, кто продал автомобиль и вышли на след подозреваемого. Ранее судимый 47-летний петрозаводчанин стал фигурантом уголовного дела.

Автомобиль изъят сотрудниками полиции.