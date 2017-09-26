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Новости. Криминал
11:46, 26 Сентября 2017

В Петрозаводске вор в гостях лишился мобильного, купленного на украденные деньги

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В карельской столице злоумышленник обокрал случайного знакомого, а вскоре сам стал жертвой преступления, сообщает МВД Карелии.

По версии следствия, в августе 31-летний житель Петрозаводска познакомился с мужчиной и женщиной. Все трое решили провести вечер за распитием спиртного. Они зашли в магазин, где было куплено необходимое, а оплатил покупки с банковской карты сам потерпевший. Он же предложил устроить застолье у него дома. Гости разошлись под утро, а хозяин лег спать. Проснувшись, он обнаружил пропажу банковской карты, а чуть позже узнал, что со счета сняты 80 тысяч рублей.

По подозрению в краже был задержан один из гостей – 39-летний петрозаводчанин. Он сообщил, что еще в магазине подсмотрел пин-код карты, а уже в гостях сумел ее незаметно забрать. Сразу же после застолья мужчина пришел к банкомату, где обналичил все имевшиеся на счету денежные средства.

На эти деньги он купил мобильный телефон и спиртное, а более 50 тысяч рублей потратил на выплату имеющихся долгов.

Примечательно, что приобретенный на похищенные деньги гаджет стоимостью в 17 тысяч рублей был похищен у подозреваемого в ходе очередного застолья в кругу малознакомых людей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

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