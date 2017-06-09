В Петрозаводске временно ограничат движение транспорта

В День России для автомобилей будет временно закрыт центр города.

Администрация Петрозаводска сообщила о временном ограничении движения транспорта при проведении общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

12 июня с 8 до 23 часов будет запрещено движение по ул. Луначарского от наб. Гюллинга до пр. К. Маркса, по пр. Карла Маркса от Онежской набережной до ул. Куйбышева, по ул. Пушкинская от ул. Германа Титова до пр. К. Маркса. С 8 до 19 часов - по ул. Пушкинская от ул. Г. Титова до пр. Ленина, по ул. Г. Титова от ул. Пушкинской до ул. Куйбышева, по пр. Ленина от Онежской набережной до ул. Куйбышева, по Онежской набережной от ул. Еремеева до пр. Ленина, по ул. Еремеева от Онежской набережной до заезда на парковочную площадку мэрии. С 17 до 19 часов - по пл. Ленина, по ул. Энгельса от пр. Ленина до ул. Гоголя, по ул. Гоголя от ул. Энгельса до ул. Герцена, по пр. К. Маркса от пл. Ленина до пл. Кирова, по ул. «Правды» от пл. Кирова до ул. Казарменской, по ул. Куйбышева от пл. Кирова до ул. Г. Титова, по ул. Кирова от ул. Г. Титова до пр. К. Маркса, по ул. Дзержинского от ул. Свердлова до пр. К. Маркса.

С 19 до 23 часов - по пр. К. Маркса от Онежской набережной до ул. Кирова, по ул. "Правды" от пл. Кирова до ул. Казарменской, по ул. Куйбышева от пл. Кирова до ул. Г. Титова.

Остановка всех видов транспортных средств будет запрещена с 20 часов 11 июня до 19 часов 12 июня по ул. Пушкинской на участке от пр. Ленина до пр. К. Маркса, по пр. К. Маркса от Онежской набережной до ул. Пушкинской, по пр. Ленина от Онежской набережной до ул. Пушкинской, по ул. Еремеева от ул. Куйбышева до заезда на парковочную площадку мэрии, по пл. Ленина, по четной стороне пр. К. Маркса на участке от ул. Куйбышева до пл. Ленина, по ул. Г. Титова на участке от ул. Пушкинской до ул. Куйбышева, по четной стороне ул. Г. Титова на участке от ул. Куйбышева до ул. Кирова.

На время прохождения колонны будет ограничено движение всех видов транспортных средств 12 июня с 10 до 18 часов по маршруту по ул. Ригачина от наб. Гюллинга до ул. Пробной, по ул. Пробной от ул. Ригачина до ул. Луначарского, по ул. Луначарского от ул. Пробной до наб. Гюллинга, по наб. Гюллинга от ул. Луначарского до ул. Ригачина. С 8 до 19 часов - по ул. Еремеева от ул. Куйбышева до заезда на парковочную площадку мэрии.

При этом появится двухстороннее движение там, где оно было запрещено: с 12 июня с 8 до 19 часов по ул. Еремеева на участке от ул. Куйбышева до подъезда на парковочную площадку мэрии заменят дорожный знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" на дорожный знак 3.2 "Движение запрещено". На участке улицы Г. Титова от ул. Куйбышева до ул. Кирова будет разрешено движение в оба направления 12 июня с 17 до 19 часов.