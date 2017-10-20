В Петрозаводске все аварийные службы должны быть подключены к единой системе

Сроки подключения к новой системе оперативной связи подходят к концу, напоминают в мэрии. Неподключившимися займется прокуратура.

Информация о службах и организациях, проигнорировавших присоединение к городской системе компьютерного оповещения в случае чрезвычайной ситуации, в ближайшее время будет передана в прокуратуру и в республиканские подразделения по делам ГО и ЧС.

Как пояснил директор МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" (ЕДДС) Сергей Димитриев, первая в республике компьютерная система оповещения о чрезвычайных ситуациях создана в рамках развития аппаратного комплекса "Безопасный город". К ней должны подключиться все аварийные и дежурно-диспетчерские службы организаций и предприятий жилищно-коммунальной сферы, государственные оперативные службы.

- Система, основанная на технологии связи посредством прямого канала ip-телефонии, также предусматривает включение аварийных или диспетчерских служб всех потенциально-опасных производств, - сказал Сергей Димитриев.

Директор ЕДДС отметил, что работа новой системы оперативной связи начата в канун отопительного сезона. Рекомендация о подключении к ней вынесена администрацией Петрозаводска оперативным службам и предприятиям, имеющим потенциально опасное производство. Однако к ней до сих пор подключились еще не все службы или предприятия, так или иначе связанные с вопросами обеспечения безопасности горожан во время чрезвычайных ситуаций.

- В ближайшее время мы передадим информацию о них в надзорные органы для принятия дальнейших решений и мер воздействия, - сообщил Сергей Димитриев.