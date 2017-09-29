В Петрозаводске выберут "Жемчужину России"

С 6 по 13 октября в столице Карелии пройдет международный фестиваль красоты, искусств и туризма.

На конкурс "Жемчужина России-2017" приедут бороться красавицы из разных городов и регионов нашей страны. Петрозаводск представит 32-летняя мама двоих детей Татьяна Ломаева.

После того, как ее пятилетняя дочь стала победительницей в конкурсе красоты и таланта "Мини Мисс Жемчужина России-2017", Татьяна тоже решила принять участие в подобном мероприятии, подала заявку, и организационный комитет утвердил ее кандидатуру. Татьяна замужем, второй дочке недавно исполнился один годик. Она имеет два высших образования, работает воспитателем в детском саду, увлекается спортом, туризмом и как хобби занимается парикмахерским искусством.

Целую неделю девушкам предстоит проходить отборочные этапы, после которых им будет вручена титульная лента. Татьяна Ломаева тщательно готовится к предстоящему событию, ведь ей необходимо не просто показать себя, но и рассказать о достопримечательностях, традициях своего родного города, национальном костюме, подготовить творческий номер.

Подробнее о фестивале: pearlofrussia.ru.