Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
11:40, 29 Сентября 2017

В столице Карелии назвали "Жемчужин МВД"

По теме

Пенсионный фонд рассказал, где в Карелии самые высокие и самые низкие пенсии
29.09.17 12:31
Жителей Петрозаводска приглашают посадить личное дерево
29.09.17 11:33
В Петрозаводске выберут "Жемчужину России"
29.09.17 11:27
Все новости
Загрузка...

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства и самодеятельного творчества среди сотрудниц полиции.

Соревнования девушек-полицейских неофициально все равно назвали "конкурсом красоты". Однако жюри принимало во внимание не только уровень конкурсанток на дефиле в вечерних платьях, но и показатели в стрельбе из табельного оружия (учитывалось количество попаданий и сумма набранных очков), сдаче нормативов по боевой и физической подготовке (неполная разборка и сборка пистолета Макарова, преодоление препятствий "ров", "колеса", "бревно", "лабиринт", "подземный переход"), а также мастерство исполнения творческого задания - заранее подготовленного номера в любом жанре.

На финале конкурса, состоявшемся в ДК "Машиностроитель" 27 сентября, двенадцать представительниц министерства внутренних дел разделили титулы, заодно продемонстрировав, что в каждом подразделении органов внутренних дел несут службу разносторонне развитые, талантливые, спортивные и интересные личности.

Звание "Жемчужина МВД по Республике Карелия" было присуждено оперуполномоченному Елене Тимошенко.

"1-я Вице-Жемчужина " - инспектор по делам несовершеннолетних Отдела полиции №1 Петрозаводска Алеся Латыпова, "2-я Вице-Жемчужина" - воспитатель Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Ирина Маташина.

Также жюри, которое возглавил начальник Управления по работе с личным составом Борис Погорелов, определило номинационные ленты. "Жемчужиной Индивидуальность" стала представительница МРЭО ГИБДД Екатерина Рехвонен, "Совершенство" - специалист Отдела организации тылового обеспечения Виктория Щетинина, "Стиль" - старший инспектор группы по исполнению административного законодательства Отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Петрозаводску Наталья Цветкова, "Творчество" - специалист-ревизор Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ольга Моисеенко, "Спортивность" - старший специалист центра информационных технологий, связи и защиты информации Мария Трыкова, "Вдохновение" - методист культурного центра Людмила Баранова, "Интеллектуальность" - оперуполномоченный управления уголовного розыска Елена Григорович, "Грациозность" - старший инспектор информационного центра Любовь Басанцева, "Великолепие" - следователь отдела №1 мледственного управления Управления МВД России по Петрозаводску Каролина Хрипкова.

Дополнительно на сайте МВД проводилось голосование в номинации "Жемчужина МВД по Республике Карелия-2017 Народный выбор" - пользователи социальных сетей отдали предпочтение Алесе Латыповой.

Результаты конкурса показали, что в МВД по Республике Карелия насчитывается немало сотрудниц, не просто положительно характеризуемых по службе, но и являющихся настоящими жемчужинами силового ведомства.

По теме

Пенсионный фонд рассказал, где в Карелии самые высокие и самые низкие пенсии
29.09.17 12:31
Жителей Петрозаводска приглашают посадить личное дерево
29.09.17 11:33
В Петрозаводске выберут "Жемчужину России"
29.09.17 11:27
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-29 12:21:00
Как говорила моя бабушка: Все козы в золоте
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 16
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Крым
Оно
ВИА «Самоцветы»
детям
Проект Z
Напарник
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»