11:40, 14 Июля 2017
В Петрозаводске выставлено на продажу здание бывшей Картонажной фабрики
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Объявление об аукционе опубликовано на сайте Фонда госимущества Карелии.
Здание на улице Правды продается вместе с земельным участком под ним. Согласно представленной документации, постройка комбината картонажных изделий имеет общую площадь 5383.6 кв.м; площадь земельного участка составляет 5 138 кв.м.
Какова начальная цена продаж, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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