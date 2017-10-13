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Новости. Происшествия
09:01, 13 Октября 2017

В Петрозаводске за сутки произошло сразу пять пожаров

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В карельской столице от огня пострадали три жилых дома, мусорный контейнер и автомобиль, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Так, в четверг в 13.47 в дома №9а по Комсомольскому проспекту произошел пожар в квартире. В результате повреждена стена в кухне на площади 1 кв.м. Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

В 14.03 в доме №63а по Октябрьскому проспекту из пожара пострадали постельные принадлежности.

В 16.28 в доме №21 по улице Инженерная огонь повредил стену мусоросборной камеры в подъезде. Для вскрытия дверей камеры применялся шанцевый инструмент.  

В 16.35 около дома №7а по улице Антонова произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере, принадлежащем ООО "Экосервис".

В 22.53 у дома №2 по улице Солнечная сгорел Mitsubishi L200. В результате автомобиль значительно поврежден. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

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