07:15, 03 Июля 2017
В Петрозаводске за время общественных акций собрали более 3 тысяч кубометров мусора
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Подведены итоги проведенной кампании "Чистый Петрозаводск", длившейся с первых чисел апреля по 30 июня, сообщает мэрия.
С начала апреля в Петрозаводске было организовано более 400 субботников. Наведен порядок на территории площадью свыше 350 гектаров. Помимо сотрудников администрации города, в субботниках приняли участие более 25 тысяч горожан.
Также в мэрии отмечают, что продолжаются мероприятия по озеленению Петрозаводска. За минувшую весну на улицах и в парках города появилось более 500 крупномерных саженцев.
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