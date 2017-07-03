В Петрозаводске за время общественных акций собрали более 3 тысяч кубометров мусора

Подведены итоги проведенной кампании "Чистый Петрозаводск", длившейся с первых чисел апреля по 30 июня, сообщает мэрия.

С начала апреля в Петрозаводске было организовано более 400 субботников. Наведен порядок на территории площадью свыше 350 гектаров. Помимо сотрудников администрации города, в субботниках приняли участие более 25 тысяч горожан.

Также в мэрии отмечают, что продолжаются мероприятия по озеленению Петрозаводска. За минувшую весну на улицах и в парках города появилось более 500 крупномерных саженцев.