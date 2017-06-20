В Петрозаводске задержали мужчину с подозрительным порошком

В карельской столице сотрудники Росгвардии задержали закладчика наркотиков, сообщает ведомство.

Рано утром группа задержания обратила внимание на подозрительного молодого человека, который что-то искал в кустах у дома №8 по улице Фурманова.

Когда сотрудники подошли к 22-летнему гражданину, он начал нервничать, на вопросы о том, что делает, ответить не смог. На руках у него имелись следы от инъекций.

В ходе доверительной беседы сотрудникам Росгвардии удалось выяснить, что в кармане и сумочке у молодого человека находятся свёртки с веществом белого цвета, которые он прятал вдоль дороги. Экспертиза показала, что вещество является производным наркотического средства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.