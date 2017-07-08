10:05, 08 Июля 2017
В Петрозаводске задержан активист и оппозиционный блогер Трунов
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Полиция задержала активиста, оппозиционера и блогера Алексея Трунова, об этом сообщил его сын.
В Социальной сети "ВКонтакте" сегодня утром появилось сообщение от сына Алексея Трунова: "Папу задержали, сейчас он находится в УМВД России по городу Петрозаводску. Основание - листовки про митинги Навального и Дмитриева, которые были у него в сумке".
В МВД Карелии пока не прокомментировали данную ситуацию.
Отметим, что сегодня в 14.00 в Петрозаводске на Студенческом бульваре состоится пикет в поддержку арестованного руководителя "Мемориала" Юрия Дмитриева, и Алексей Трунов собирался принять в нем участие.
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