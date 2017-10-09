В Петрозаводске задержан разрисовывавший стены "художник"

Сотрудники Росгвардии задержали в одном из магазинов карельской столицы мужчину, разрисовывавшего стены.

Вечером 8 октября в одном из торговых центров столицы республики был задержан 26-летний петрозаводчанин за то, что разрисовал стену. Произошло это в 18.30 в торговом центре на улице Мелентьевой.

Что именно нарисовал "художник", работники магазина не уточняют. Изъят баллончик с зелёной краской. Задержанный передан участковому для дальнейшего разбирательства.