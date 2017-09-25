В Петрозаводске задержаны ресторанные драчуны

В минувшую субботу в Петрозаводске сотрудники вневедомственной охраной задержали нарушителей общественного порядка, сообщает карельское отделение Росгвардии.

В субботу в 23.10 из бара на улице Профсоюзов поступил сигнал тревоги. В заведении находились двое избитых мужчин, которых чуть позже увезла "скорая помощь".

Сотрудники Росгвардии выяснили, что еще два участника драки скрылись в неизвестном направлении. Схожие по приметам граждане вскоре были задержаны. Потерпевшие опознали их.

Задержанных, петрозаводчан 27 и 30 лет, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.