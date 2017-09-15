16:35, 15 Сентября 2017
В Петрозаводске закрывается сезон фонтанов
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В этом году фонтаны радовали горожан не слишком долго.
Ремонтные бригады АО "ПКС – Водоканал" приступили к консервации фонтанов на зимний период, сообщили в пресс-службе организации. В этом сезоне из-за холодной весны источники проработали не слишком долго, чуть более трех месяцев. Напомним, торжественный запуск первого фонтана ("Молекула" на Студенческом бульваре) произошел лишь 9 июня.
В ближайшее время "Молекулу", а также фонтаны "Калевала" на ул. Свердлова, "Галерея героев" на пересечении ул. Красная - ул. Антикайнена и фонтан у кафе "Нойбранденбург" на пр. Ленина законсервируют. К сожалению горожан, фонтаны уходят в спячку до весны.
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