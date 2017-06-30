В Петрозаводске замруководителя крупной компании получил "условку"
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Замдиректора "Карелэнерго" хотел незаконно получить 600 тысяч.
Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему заместителю директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Карелэнерго".
Он покушался на незаконное получение от генерального директора одной из фирм 600 тысяч рублей за совершение действий по сокращению объема выявленного безучетного потребления электроэнергии данной фирмой и для этого использовал посредника – своего подчиненного.
Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса РФ (покушение на коммерческий подкуп). Также было предъявлено обвинение его подчиненному - бывшему начальнику службы учета электроэнергии - по ч. 3 ст. 30 - п. "в" ч. 2 ст. 204.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере).
В отношении последнего уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием. Заместителю директора суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 3 миллионов рублей.
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