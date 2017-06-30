В Петрозаводске замруководителя крупной компании получил "условку"

Замдиректора "Карелэнерго" хотел незаконно получить 600 тысяч.

Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему заместителю директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" "Карелэнерго".

Он покушался на незаконное получение от генерального директора одной из фирм 600 тысяч рублей за совершение действий по сокращению объема выявленного безучетного потребления электроэнергии данной фирмой и для этого использовал посредника – своего подчиненного.

Мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса РФ (покушение на коммерческий подкуп). Также было предъявлено обвинение его подчиненному - бывшему начальнику службы учета электроэнергии - по ч. 3 ст. 30 - п. "в" ч. 2 ст. 204.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере).

В отношении последнего уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием. Заместителю директора суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 3 миллионов рублей.