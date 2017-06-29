В Петрозаводске запуганная неизвестным мужчиной пенсионерка перевела ему почти 400 тысяч

В карельской столице зарегистрирован очередной факт телефонного мошенничества, жертвой оказалась 79-летняя женщина.

Как рассказали в карельском МВД, мошенники звонили женщине с марта. Тогда неизвестный мужчина сообщил, что пенсионерке полагается компенсация за использование раннее приобретенных некачественных медицинских препаратов.

"Бабушка, наслышанная о мошенниках, ответила, что никакая компенсация ей не нужна. Она уже собиралась повесить трубку, когда услышала, что в случае отказа ей будет назначен штраф размере 120 000 рублей. Это напугало пенсионерку", - отметили в ведомстве.

В итоге женщина начала переводить мошенникам деньги. За какие именно услуги, перепуганная пенсионерка так и не смогла объяснить полицейским.

"Примечательно, что во многих отделениях банков, куда женщина обращалась для осуществления операции по переводу денежных средств на подозрительные счета, сотрудники отговаривали ее, объясняя возможность обмана. Клиентка делала вид, что все поняла, а после этого шла в другой банковский офис", - рассказали в МВД.

Вплоть до середины июня женщина переводила аферистам различные суммы. Средства она изыскивала из своих накоплений, пенсий, брала в долг. Общая сумма ущерба, причиненного пенсионерке, составила 389 тысяч рублей.

"Последние несколько дней звонки перестали поступать, и тогда пенсионерка поняла, что была обманута", - отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело.