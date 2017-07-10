В Петрозаводске затопило детскую площадку

Петрозаводчане сообщили в мэрию о залитой водой детской площадке на улице Мерецкова.

Как рассказала замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова, информация об этом поступила от горожан в субботу, в рамках Дня единого приема граждан.

"Мерецкова, 14а, затоплена территория детской площадки. По всей видимости, аварийные повреждения канализационной системы", – отметила она.

"Ливневую канализацию мы проверили, там нет никаких проблем. Судя по запаху, скорее всего, это хозяйственно-бытовая", - добавила Мизинкова.

Замглавы карельской столицы попросила коммунальщиков выяснить причину случившегося и решить проблему в ближайшие дни.