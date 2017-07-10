11:47, 10 Июля 2017
В Петрозаводске затопило детскую площадку
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Петрозаводчане сообщили в мэрию о залитой водой детской площадке на улице Мерецкова.
Как рассказала замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова, информация об этом поступила от горожан в субботу, в рамках Дня единого приема граждан.
"Мерецкова, 14а, затоплена территория детской площадки. По всей видимости, аварийные повреждения канализационной системы", – отметила она.
"Ливневую канализацию мы проверили, там нет никаких проблем. Судя по запаху, скорее всего, это хозяйственно-бытовая", - добавила Мизинкова.
Замглавы карельской столицы попросила коммунальщиков выяснить причину случившегося и решить проблему в ближайшие дни.
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