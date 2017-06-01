В Петрозаводске женщина, искавшая жилье, стала жертвой мошенника

В Петрозаводске 53-летняя женщина, искавшая жилье, стала жертвой 27-летнего мошенника.

В полицию карельской столицы поступило заявление от 53-летней женщины, у которой обманом похитили 5 тысяч рублей.

"Она пояснила полицейским, что вместе с подругой случайно познакомилась с молодым мужчиной. Тот узнал, что женщина подыскивает съемное жилье. Новый знакомый быстро предложил вариант в микрорайоне Древлянка. Приехав на место и зайдя в подъезд, мужчина предупредил: он покажет квартиру только после предоплаты. Горожанка передала деньги и осталась ждать в подъезде, но к ней так никто и не вернулся", - рассказали в карельском МВД.

Стражам порядка удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель. В разговоре с полицейскими он признался, что хотел подзаработать и придумал преступную схему.

"На самом деле выступать посредником в съеме жилья он не собирался, для реализации преступного замысла привел потерпевшую в дом знакомых. Оставив женщину на лестничной площадке, он вызвал лифт и скрылся. Похищенные 5 тысяч потратил на собственные нужды", - отметили в министерстве.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ Уголовного кодекса РФ.

Ранее этот молодой человек уже был судим.