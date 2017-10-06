В Петрозаводске женщина на авто сбила пешехода, а после протаранила кроссовер

На Лесном проспекте произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилей, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

В четверг в 17.05 около дома №44 по Лесному проспекту 28-летняя водитель Mercedes сбила 38-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, а после врезалась в двигавшийся навстречу Chevrolet Niva.

В ДТП пострадала пешеход.