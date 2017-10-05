В Петрозаводске женщина украла гараж вместе с содержимым

Полицейские Петрозаводска установили подозреваемую в краже гаража с имуществом, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился горожанин, который обнаружил пропажу гаража. Он пояснил, что похищенное – это металлический контейнер, внутри которого хранились четыре колеса в сборе. Ущерб от действий неизвестного составил 108 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя жительница Петрозаводска. Как выяснили оперативники, женщина с помощью спецтехники вывезла контейнер и продала его в пункт приема металлолома, а колеса решила оставить себе. Их и обнаружили полицейские у подозреваемой, данное похищенное имущество она не смогла использовать по прямому назначению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.