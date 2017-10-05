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Новости. Криминал
13:46, 05 Октября 2017

В Петрозаводске женщина украла гараж вместе с содержимым

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Полицейские Петрозаводска установили подозреваемую в краже гаража с имуществом, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился горожанин, который обнаружил пропажу гаража. Он пояснил, что похищенное – это металлический контейнер, внутри которого хранились четыре колеса в сборе. Ущерб от действий неизвестного составил 108 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 33-летняя жительница Петрозаводска. Как выяснили оперативники, женщина с помощью спецтехники вывезла контейнер и продала его в пункт приема металлолома, а колеса решила оставить себе. Их и обнаружили полицейские у подозреваемой, данное похищенное имущество она не смогла использовать по прямому назначению.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-05 14:17:30
Правильно и сделала. Куркули все дворы захламили своими ржавыми курятниками.
кир
2017-10-05 15:07:37
однозначно, только так.
User
2017-10-05 14:02:31
Внучатая племянница Юрия Деточкина? :)
Гость
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