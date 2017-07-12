В Питкярантском районе Карелии вор позарился на дачную люстру

Полицейские нашли человека, который унес бензотример и люстру с чужой дачи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Питкярантского района обратился местный житель. Мужчина сообщил, что не посещал дачный участок около полугода, а когда недавно приехал туда, то обнаружил, что в хозяйственной постройке сломана дверь. Из сарая похищена часть хранившегося там имущества, в том числе бензотример и люстра. Нанесенный ущерб пострадавший оценил в сумму, превысившую 10 тыс. рублей.

Выясняя обстоятельства совершения кражи, сотрудники уголовного розыска определили круг подозреваемых. По словам заявителя, еще осенью на дачу он приглашал мужчину для помощи в строительных работах. Помощник бывал в сарае, видел инструмент, который там хранился. Но особый его интерес вызывала люстра.

Сотрудники полиции установили личность мужчины. Во время общения с правоохранителями 40-летний житель Питкяранты признался, что действительно, еще весной, "навещал" дачу в отсутствие хозяина и похитил из хозпостройки приглянувшиеся ему вещи.

Украденное имущество было возвращено владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.