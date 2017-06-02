В пятницу, 2 июня опять холодно, дождливо и даже снежно

В пятницу, 2 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдет снег.

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в районах республики пройдут кратковременные осадки, на севере и северо-западе местами сильные: мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, западный умеренный, на севере – северный, северо-восточный порывистый сильный.

Температура воздуха днем +6, +11, на севере +2, +6.

В Петрозаводске утром и днем кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя.

Температура воздуха днем +7, +9 градусов.