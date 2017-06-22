17:00, 22 Июня 2017
В пятницу холодная погода сохранится в Карелии
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О погоде на 23 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 23 июня будет облачно с прояснениями.
Утром и днем пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит +5, +7, днем потеплеет до +11, +13 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Ночью похолодает до +2, +7, днем воздух прогреется до +9, +14 градусов.
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