В пятницу холодная погода сохранится в Карелии

О погоде на 23 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 июня будет облачно с прояснениями.

Утром и днем пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит +5, +7, днем потеплеет до +11, +13 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Ночью похолодает до +2, +7, днем воздух прогреется до +9, +14 градусов.