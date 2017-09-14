17:00, 14 Сентября 2017
В пятницу в Карелии будет по-настоящему осенняя погода
По теме
Загрузка...
О погоде на 15 сентября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 15 сентября будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь.
Ветер южный, юго-западный умеренный.
Ночная температура составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +12, +14.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер южный, юго-восточный, по южным районам – южный, юго-западный умеренный.
Ночью похолодает до +6,+11, при прояснениях температура опустится до +3 градусов, днем потеплеет до +10, +15.
По теме
Выбор читателей
11.09.2017, 19:55
08.09.2017, 10:19
11.09.2017, 08:56
08.09.2017, 16:39
12.09.2017, 21:12
Аналитика
14.09.2017 11:55
Капитал
Сегодня все стремительно меняется, и мы должны следовать последним трендам, чтобы не упустить свою выгоду, не отстать от других. Но при этом очень важно твердо стоять на ногах, сохранять уверенность в завтрашнем дне.
13.09.2017 09:21
12.09.2017 17:03
12.09.2017 15:50
08.09.2017 16:39
Чтиво
14.09.2017 09:43
Без политики
SKODA хорошо известна своими многочисленными практичными решениями, которые предложены дизайнерами и конструкторами для обеспечения дополнительного комфорта водителя и пассажиров.
13.09.2017 11:50
11.09.2017 10:16
04.09.2017 17:13
Медиа
10.09.2017 12:59
Комментарии