17:00, 15 Июня 2017
В пятницу в Карелии станет еще теплее
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О погоде на 16 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 16 июня будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, северо-восточный слабый.
Ночная температура составит +4, +6, днем потеплеет +17, +19 градусов.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь. Ночью преимущественно по северным и восточным районам республики ожидаются заморозки.
Ветер северный слабый.
Ночью похолодает +2, +7, местами до -1.
Днем воздух прогреется до +18, +23 градусов, местами +11,+16.
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