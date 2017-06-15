В пятницу в Карелии станет еще теплее

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О погоде на 16 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 16 июня будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Ночная температура составит +4, +6, днем потеплеет +17, +19 градусов.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Утром и днем местами пройдет кратковременный дождь. Ночью преимущественно по северным и восточным районам республики ожидаются заморозки.

Ветер северный слабый.

Ночью похолодает +2, +7, местами до -1.
Днем воздух прогреется до +18, +23 градусов, местами +11,+16.

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