В Пятом поселке микроавтобус сбил мужчину

Сегодня днем на ул.Матросова 51-летний мужчина попал под машину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня 13 июля в 11.45 в районе дома № 5 по ул. Матросова водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на пешехода 1966 года рождения, переходившего проезжую часть вне установленного для перехода места.

Пешеход не пострадал.