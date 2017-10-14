В Подмосковье уволили учительницу за показ фильма ужасов

Учительницу из Подмосковья, показавшую на уроке русского языка фильм ужасов "Оно", уволили.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Балашихи.

"Учителя попросили дети (показать фильм), мотивы непонятны, но она пошла навстречу", — отметил собеседник агентства.

СМИ сообщали, что инцидент произошел в одной из школ города Железнодорожный.

Фильм Андреса Мускетти по книге Стивена Кинга рассказывает о семи подростках, которые живут в городке Дерри, штат Мэн, и называют себя "Клубом неудачников". Каждый из них в силу тех или иных причин стал изгоем, мишенью для местных заводил, и каждый из них в буквальном смысле видел воплощение своих самых ужасных кошмаров. Те оживают благодаря древнему меняющему обличия хищнику, которого называют Оно. Эта картина стала самой кассовой за всю историю фильмов ужасов. Мировые сборы от проката уже пересекли отметку в 500 миллионов долларов.