В подвале жилого дома в поселке Карелии обнаружена граната

Жильцы были срочно эвакуированы, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.

В поселке Калевала сотрудники ОМОН Росгвардии Карелии проверили информацию о подозрительном предмете, обнаруженном в подвале жилого дома.

В минувший вторник 20 июня в 15 часов 9 минут в дежурную часть ОМВД России по Калевальскому району поступило сообщение о том, что при производстве ремонтных работ в подвале трехэтажного жилого дома по улице Советской обнаружена граната.

На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Отдела Росгвардии по Республике Карелия и следственно-оперативная группа. Осуществлялась эвакуация жителей дома, всего эвакуировано 39 человек. Территория была оцеплена и проверена кинологом со служебной собакой.

Сотрудники ОМОН прибыв на место, установили, что строителями обнаружена учебная граната Ф-1. Опасности она не представляет. После этого жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Обнаруженный предмет изъят и уничтожен сотрудниками спецподразделения ОМОН. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.