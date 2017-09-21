В пограничной зоне Карелии усилен контроль

В Сортавальском районе, недалеко от границы Карелии и Финляндии, у туристов дополнительно требуют предъявить документы.

В Сортавальском районе перед деревней Пуйккола пограничники установили контрольный пост, сообщает sortavalafm.

Он состоит из стационарного пункта и информационного стенда.

В этом месте, с южной стороны Пуйкколы, как раз находится въезд в пограничную зону, поэтому рядом с постом теперь дежурят люди в камуфляже. Они останавливают все машины, которые едут по направлению к международному пункту пропуска Вяртсиля-Ниирала, и проверяют наличие загранпаспортов или специальных разрешений.

Фактически это говорит об усилении контроля в пограничной зоне: в прежние годы сюда можно было попасть беспрепятственно, а документы требовались непосредственно на МАПП в Вяртсиля.