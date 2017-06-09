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В полицию поступил звонок о "разодранном мужике-бобре"

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Это обращение в правоохранительные органы назвали "самым эпичным".

В полицию Кургана поступило, возможно, самое эпичное сообщение. Местная жительница рассказала, что нашла в речке "мужчину с наркотиками в брюхе. И вообще он - бобер". Об этом сообщает Mash.

Начала она свое обращение довольно необычно: "Пока 10 раз нажимаете, человека можно убить! Наркоконтроль вызывайте".

На вопросы о том, что же произошло, абонент объяснила, что во время прогулки на лодке "в речке нашли мужика". Причем, по словам звонившей, он весь "разодранный".

Дальше речь абонента окончательно потеряла здравые нотки. Женщина рассказала, что в найденном "мужике" находятся наркотики, прямо в разорванном брюхе. Оказалось, что находку принесли домой. В ней "куча шелухи". И только на второй минуте разговора выяснилось...

- Это бобр! Он в образе бобра! Ну, огромный бобр. Животное. Зачем мне мужик в квартире нужен, - недоумевала женщина.

В завершении всего абонент потребовала от полиции убрать это из ее дома.

- Больше мне не звоните, - завершила разговор с полицией жительница Кургана.

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