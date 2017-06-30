Стало известно время пикета КПРФ в защиту Галины Васильевой

Карельские коммунисты 3 июля проведут акцию протеста против увольнения с должности директора лицея №13 Петрозаводска Галины Васильевой и будут требовать ее восстановления на работе.

Как рассказал руководитель регионального отделения КПРФ, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов, акция состоится в следующий понедельник, 3 июля, в 13.00 около администрации Петрозаводска.

"Мы будем проводить акцию в знак протеста против хамского увольнения Галины Васильевой и будем требовать от главы города Ирины Мирошник восстановления ее на работе. Галина Васильева – грамотный руководитель, которая подняла лицей и воспитала целые поколения школьников, ее уважают как честного и принципиального человека. Мы гордимся, что Галина Васильева – в команде КПРФ, и будем защищать ее до конца. То, как поступили наши чиновники, – это не только человеческая подлость, но и нарушение закона. Галина Васильева должна быть восстановлена на работе", - сказал Ульянов.

Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей города принять участие в акции.