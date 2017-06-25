16:58, 25 Июня 2017
В понедельник в Карелии пройдут дожди
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О погоде на 26 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 26 июня будет облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди.
Ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный.
Ночная температура составит +8, +10 градусов, днем потеплеет до +16, +18.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, днем местами ливни, грозы.
Ветер южный, юго-западный ночью слабый, утром и днем умеренный.
Ночью похолодает до +5, +10, по северным районам местами до +2 градусов.
Днем воздух прогреется до +14, +19, у водоемов местами +10,+12.
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