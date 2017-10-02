10:15, 02 Октября 2017
В поселке Карелии пожар тушили 7 часов
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В МЧС Карелии рассказали, почему в Ладва-Ветке частный дом тушили 7 часов.
В минувшее воскресенье 1 октября в 21.04 в поселке Ладва-Ветка загорелся частный жилой дом, который впоследствии тушили 7 часов.
Как объяснили в МЧС Карелии, первыми на пожар приехала добровольная дружина. Ближайший водоем находился в километре от места пожара, что сильно осложнило тушение огня.
Как объяснили огнеборцы, локализация огня произошла быстро, последующие часы место пожара просто проливали, чем и объясняется долгое тушение.
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