В поселке Лоухи электрик погиб на работе

В Лоухи проводится проверка по факту гибели мужчины после удара электрическим током, сообщает СУСК по Карелии.

В четверг электрика компании, обслуживающей сети в поселке Лоухи, ударило электрическим током. От полученных травм он скончался.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.