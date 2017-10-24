В последнем слове Алиханов заявил, что не собирается признавать себя виновным там, где нет преступления

В Петрозаводском городском суде сегодня утром известный политик и предприниматель Девлет Алиханов начал выступать с последним словом.

Обращаясь к суду, Девлет Алиханов заявил, что в его деле нет ни состава, ни события преступления, и он не собирается признавать себя виновным. Он в очередной раз дал пояснения по сделке 2007 года по приватизации помещений, арендованных Сбербанком, заявив, что она была законной. Кроме этого, еще раз уточнил, что он в ней не участвовал, и что гособвинение в обоснование ущерба не ссылается на данные экспертизы.

Заметим, что значительную часть выступления Девлет Алиханов посвятил обзору свидетельских показаний, которые не были приняты во внимание стороной обвинения, и отметил, что самые важные свидетели вообще не были допрошены в суде.

Свое выступление Девлет Алиханов продолжит после перерыва в 14.30.