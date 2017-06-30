В правительстве Карелии обсудили судьбу бассейна в Кондопоге

Рабочая группа при правительстве Карелии возьмет под контроль передачу бассейна в Кондопоге в муниципальную собственность.

"Состоялось селекторное совещание с участием главы Кондопожского поселения Валерия Анхимова и исполнительного директора ОАО "Кондопога" Юрия Айвазова. Руководство предприятия намерено передать бассейн в муниципальную собственность, однако представители городской власти заявляют о невозможности принятия объекта из-за несоответствия инфраструктуры бассейна требованиям законодательства", - сказал премьер-министр правительства республики Александр Чепик.

По его словам, принято решение создать рабочую группу под руководством заместителя премьер-министра Ларисы Подсадник с привлечением представителей федеральных, региональных надзорных органов и депутатов с целью комиссионного обследования сооружения.

По итогам проверки будет разработан согласительный акт по приему в собственность Кондопожского поселения данного имущества ОАО "Кондопога".

Напомним, ранее на интернет-ресурсах Кондопожского района появилась информация о закрытии бассейна, будущее которого до сих пор не определено.